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رياضة

بحضور جماهيري كبير.. الدوري الفيتنامي يستأنف نشاطه دون قيود بسبب فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 01:29 ص
الدوري الفيتنامي
الدوري الفيتنامي
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محمد رشاد
احتشدت آلاف الجماهير في ملاعب كرة القدم بالدوري الفيتنامي، أمس الجمعة، بعد استئناف الدوري الممتاز هناك، دون إجراءات تباعد اجتماعي أو قيود على عدد المشجعين، بعد نجاح الدولة الآسيوية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 328 حالة إصابة مؤكدة، دون أي وفيات، وهو ما دفعها لاستئناف الحياة الطبيعية.

واقترب استاد نام دينه، الذي يسع 30 ألف متفرج، من استيعاب طاقته القصوى، أمس، حيث خسر أصحاب الأرض (2-1) أمام ضيفهم فيتل، في واحدة من ثلاث مباريات استأنفت نشاط الدوري ، كما جلست الجماهير إلى جوار بعضها البعض، مع ارتداء عدد قليل للغاية منهم للكمامات.

ووفر المنظمون أدوات تعقيم لليدين، ولفحص درجات حرارة الجماهير قبل الدخول، وطلبوا منهم ارتداء الكمامات أثناء ولوج الملعب.

وتلقت فيتنام إشادة باختباراتها الصارمة للفيروس، وبرنامجها للحجر الصحي الشامل، ما يعني أنها بصدد إنعاش اقتصادها أسرع بكثير من معظم البلدان الأخرى.

ومن المقرر استئناف بطولات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، الشهر الحالي، بينما عاد الدوري الألماني الشهر الماضي دون جماهير.
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