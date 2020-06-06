لقاح صيني لمواجهة كورونا نهاية 2020..تفاصيل

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج، أن لقاح كورونا الصيني سيكون جاهزا للاستخدام التجاري في الأسواق نهاية العام الجاري 2020، وسيتم إتاحته لجميع دول العالم من أجل إنقاذ البشرية.





وأوضح الإعلامي الصيني أن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهر مايو الماضي نجاحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا.





وتابع الإعلامي الصيني نادر رونج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم إنجاز مرحلتين من عملية إنتاج اللقاح الجديد لفيروس كورونا، وتمثلت الأولى في إثبات أن هذا اللقاح آمن ليس له تأثيرات جانبية والمرحلة الثانية إثبات امتلاكه فعالية ودور للوقاية من الفيروس.





وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا، تتضمن توسيع قاعدة المتطوعين حتى يتم إثبات أنه لقاح آمن ثم يتم استخدامه بشكل تجاري في العالم.