انت عدو المجتمع.. رامي إمام يروي موقفا كوميديا بين الزعيم وحمدي الميرغني

استضاف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الجمعة ، في برنامج مساء دي إم سي، المخرج رامي إمام و الفنان حمدي الميرغني لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو.





وروي المخرج رامي إمام موقف كوميدي بين الزعيم عادل إمام وحمدي الميرغني أثناء تصوير مسلسل فالنتينو، قائلا:"دار حوار بين الزعيم والفنانة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني علق من جانبه مؤيدا لرأي الفنانة دلال عبدالعزيز".





وأكمل:" فوجئنا بالزعيم يضرب حمدي الميرغني على وجهه في مشهد أضحكنا جميعا، مرددا:" أنت عدو المجتمع، ومن جانبه عقب حمدي:" الفنان عادل إمام جه بعدها وقالي اوعي تكون زعلت".





وأردف الميرغني:" رغم أن المشهد كان مفاجئ بالنسبة لي وغير متفق عليه ولكنه كان مضحك للغاية".





ويشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام





مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان