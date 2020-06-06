AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انت عدو المجتمع.. رامي إمام يروي موقفا كوميديا بين الزعيم وحمدي الميرغني

السبت 06/يونيو/2020 - 02:10 ص
رامي إمام وحمدي الميرغني
رامي إمام وحمدي الميرغني
Advertisements
حمزة شعيب
استضاف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الجمعة ، في برنامج مساء دي إم سي، المخرج رامي إمام و الفنان حمدي الميرغني  لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو.

وروي المخرج رامي إمام  موقف كوميدي بين الزعيم عادل إمام وحمدي الميرغني أثناء تصوير مسلسل فالنتينو، قائلا:"دار حوار بين الزعيم والفنانة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني علق من جانبه مؤيدا لرأي الفنانة دلال عبدالعزيز".

وأكمل:" فوجئنا بالزعيم يضرب حمدي الميرغني على وجهه في مشهد أضحكنا جميعا، مرددا:" أنت عدو المجتمع، ومن جانبه عقب حمدي:" الفنان عادل إمام جه بعدها وقالي اوعي تكون زعلت".

وأردف الميرغني:" رغم أن المشهد كان مفاجئ بالنسبة لي وغير متفق عليه ولكنه كان مضحك للغاية".

ويشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام

مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدى الميرغني يروج لـ فلانتينو: إنه الزعيم يا سادة

في فلانتينو .. حمدي الميرغني: عملي مع الزعيم عادل إمام شرف كبير

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

رانيا محمود ياسين: سعيدة بنجاح فالنتينو.. والعمل مع الزعيم أكثر من رائع

رانيا ياسين تنشر صورة من مشهد فلانتينو

الحلقة 23 من فالنتينو.. عادل إمام يتلقى رسالة مجهولة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تقلل فترة عزل المصابين بفيروس كورونا إلى 10 أيام بدلا من 14

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة ضارة قبل النوم

أول تعليق من رئيس البرلمان الليبي بعد تقارير عن زيارته مصر

ارتفاع جديد| الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بـ كورونا.. و40 وفاة

أستاذ جراحة قلب: 96% يتعافون من كورونا دون تدخل الطبيب

بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتران يوميًا.. إدمان المشروبات الغازية ينهي حياة امرأة حامل.. وهذه قصتها

مشهد مؤلم.. سقوط عجوز غارقًا في دمائه على يد الشرطة الأمريكية| فيديو

4 أطعمة تحفز الجسم على حرق الدهون الزائدة