ميناء طنجة مارينا باي بالمغرب ينتصر على كورونا ..كريم الإدريسي: ملتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي

خيمت على ارجائه السكون والصمت غير المعتاد بعدما كان يضج بالحركة وأصوات البشر والموسيقى.. ميناء طنجة مارينا باى أيقونة السياحة فى المغرب تلك الموقع الاستثنائي المميز الذى يلتقي فيه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في نقطة واحدة ليعكس وجهة سياحية فريدة من الطراز الأول تطل على أفريقيا وأوروبا”، شرع أن يحطم قيود كورونا مستعيدًا رونقه من جديد بعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا واستقبال زواره من جميع دول العالم.





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وحول تفاصيل فتح الميناء مجددًا بعدما قررت السلطات المغربية إتخاذ إجراءات مشددة لتقويض انتشار الفيروس وعودة الحياة والمرح به مجددًا، قال كريم الإدريسي مدير طنجة مارينا باي إنترناشيونال بالمغرب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الميناء يستعد لاستعادة نشاطه مجددًا واستقبال زواره وسط إجراءات السلامة المعززة التى اتخذها الميناء بتعقيم كافة مرافقه .





وأوضح "الإدريسي"، إن الميناء سيفتح أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة وحاليا تتواجد أعداد محدودة تقوم بزيارة الشاطيء مع الاستمتاع بالقوارب مع اتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى والتعقيم الفوري والمستمر.





مارينا باي طنجة”، هو منشأة سياحية من الطراز الأول تحاول إعادة رسم تاريخ طنجة البحري العريق، بمعايير عصرية وخدمات متجددة، وبوابة تعيد ربط المدينة ببحرها الممتد، وتحيي شهرة طنجة كجسر بين قارتين وثقافتين.





يشار إلى أن طنجة مارينا باي إنترناشيوال وجهة سياحية مغربية من الطراز الأول إذ تتميز بموقع فريد يقع عند نقطة التقاء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ويطل على إفريقيا وأوروبا .





يهدف المشروع إلى ربط طنجة بالفضاء الخارجي بربط المدينة المغربية الساحرة ببحرها الممتد، بين قارتين و ثقافتين بمعايير عصرية وخدمات متجددة لكل زواره المغاربة والأجانب.



