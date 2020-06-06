بسبب كورونا.. تأجيل معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا

بسبب التخوف من تفشي الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا عن تأجيل النسخة السادسة والعشرين من المعرض، والتي كان من المٌقرر أن تقام هذا العام في الفترة من 17-20 يونيو 2020 في مركز مصر للمعارض الدولية.









وقررت الشركة تأجيل المعرض حتى عام 2021 ليقام في يونيو من العام المقبل بسبب التخوف من تفشي وباء كورونا

وأعلنت الشركة أنه بسبب الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، تأتي الأولوية القصوى لصحة وسلامة جميع المشاركين في المعرض من الموظفين والزوار والشركاء والعملاء.









وأكدت أن معرض أوتوماك فورميلا لا يزال ملتزما بتنظيم حدث استثنائي في عام 2021 للاحتفال بعصر جديد لصناعة السيارات.





وقال مدير عام الشركة المنظمة هاني خفاجي: "لقد حرصنا على إيجاد تواريخ بديلة ملائمة لتنظيم المعرض هذا العام، ولكن بعد دراسة متأنية، قررنا أنه سيكون من الأفضل تأجيل المعرض إلى العام المقبل، ونأسف لهذا الوضع، ولكنه قرار يفهمه شركاؤنا ويدعمونه، ونحن على يقين من أن جميع الأفراد الذين كانوا يتطلعون إلى المعرض هذا العام سيفهمون أننا اتخذنا هذا القرار لمصلحة الجميع".









