لما حد يزعل مني الفترة دي... أحمد حلمي يشعل تيك توك بمقطع من ألف مبروك

نشر الفنان احمد حلمى فيديو جديد عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك
و ظهر احمد حلمي في مقطع كوميدي من فليم الف مبروك، وعلق علي الفيديو قائلا : لما حد يزعل مني الفترة دي
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نالت الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : والله صح محترم اوي و بحبك ،احلي نجم في الدنيا ،والله برنس ، كلنا كدة الفترة دي
الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي
@ahmedhelmyofficial
لما حد يزعل منى الفتره دى♬ original sound - ahmedhelmyofficial