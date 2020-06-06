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فن

لما حد يزعل مني الفترة دي... أحمد حلمي يشعل تيك توك بمقطع من ألف مبروك

السبت 06/يونيو/2020 - 02:57 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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ميرنا محمود
نشر الفنان احمد حلمى  فيديو جديد عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك 

و ظهر احمد  حلمي  في مقطع كوميدي من فليم الف مبروك، وعلق  علي الفيديو  قائلا : لما حد يزعل مني الفترة دي

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نالت الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : والله صح محترم اوي و بحبك ،احلي نجم في الدنيا ،والله برنس ، كلنا كدة الفترة دي


الجدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي
@ahmedhelmyofficial

لما حد يزعل منى الفتره دى

♬ original sound - ahmedhelmyofficial
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