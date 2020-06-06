لما حد يزعل مني الفترة دي... أحمد حلمي يشعل تيك توك بمقطع من ألف مبروك

نشر الفنان احمد حلمى فيديو جديد عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك





و ظهر احمد حلمي في مقطع كوميدي من فليم الف مبروك، وعلق علي الفيديو قائلا : لما حد يزعل مني الفترة دي





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نالت الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : والله صح محترم اوي و بحبك ،احلي نجم في الدنيا ،والله برنس ، كلنا كدة الفترة دي









الجدير بالذكر أن أحمد حلمي ، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".





وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي