بدلًا من البشر.. ساقية ملاهي تعمل بالألعاب والدباديب.. شاهد

تشتاق الملاهي إلى زائريها، لكن مثل جميع المنتزهات الترفيهية الأخرى في جميع أنحاء العالم، أغلقت حديقة «بيلمونت بارك» في سان دييجو في كاليفورنيا أبوابها منذ منتصف مارس لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وعلى الرغم من ذلك لم يمنع الإغلاق العالمي السفينة التاريخية الدوارة العملاقة (الساقية) التي يبلغ عمرها 95 عامًا في حديقة سان دييجو من العمل.

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تحتاج الساقية إلى الركض على المسارات عدة مرات في اليوم لضمان استمرارها في العمل، وبدلًا من ترك السفينة الدوارة ذات المظهر الضخم الشهير تعمل كل يوم بمقاعد فارغة، قرر الموظفون وضع بعض العرائس والدباديب بداخلها.





فمع اعتزال سكان العالم منازلهم، قام الموظفون بدفع الألعاب والحيوانات المحشوة لركوب السفينة الدوارة بدلًا من البشر.





قال «ستيف توماس» المدير العام في بيلمونت بارك بأن الساقية يمكن أن تسير بسهولة بدون الألعاب، لكن الموظفين كانوا حريصين على إعطاء المارة شيئًا يبتسمون بشأنه.



