ربنا استجاب لدعائي وغنيت للشهداء.. وائل الفنشي: شرف ليا إني الغناء لـ منسي.. فيديو

قال المطرب وائل الفشني، إنه ولد في منطقة الفشني بمحافظة بني سويف مع أهل والدته وذلك بسبب تعلقة الشديد بهم، متابعا: عيلة والدي تقيم في محافظة المنيا.
وأضاف وائل الفشني، خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "ten"، أن صفات عائلتة ساعدت في تكوين النواة الأولى لموهبتة، معقبا: الإيقاع ساعد في تكوين شخصيتي..الإيقاع في دمي من صغري، لافتا إلى أن الإيقاع شكل له مشاكل بين عائلتة بكونهم تجار وشيوخ.
وأوضح أن عائلة والدته هي من أقنعت والده بموضوع الإيقاع، معقبا : دا فن ومفيش مشكلة لما ادخل معهد الموسيقى.
وتابع: لم أستمرفي معهد الموسيقى، مضيفا "لما كنت في المعهد شاركت أنا وزملائي فى تخت شرقي وحصلنا على المركز الأول حينها.
وأكد على أن غناءة للشهيد أحمد منسي كان مفاجأة، متابعا :ربنا استجاب لدعايا وغنيت للشهدا..وكان ليا الشرف أني اغنيلهم.
وأضاف وائل الفشني، خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "ten"، أن صفات عائلتة ساعدت في تكوين النواة الأولى لموهبتة، معقبا: الإيقاع ساعد في تكوين شخصيتي..الإيقاع في دمي من صغري، لافتا إلى أن الإيقاع شكل له مشاكل بين عائلتة بكونهم تجار وشيوخ.
وأوضح أن عائلة والدته هي من أقنعت والده بموضوع الإيقاع، معقبا : دا فن ومفيش مشكلة لما ادخل معهد الموسيقى.
وتابع: لم أستمرفي معهد الموسيقى، مضيفا "لما كنت في المعهد شاركت أنا وزملائي فى تخت شرقي وحصلنا على المركز الأول حينها.
وأكد على أن غناءة للشهيد أحمد منسي كان مفاجأة، متابعا :ربنا استجاب لدعايا وغنيت للشهدا..وكان ليا الشرف أني اغنيلهم.