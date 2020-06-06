أزمة في القيد والانتقالات.. نهاد حجاج: مقترح استكمال الدوري الحالي وإلغاء الموسم المقبل صعب .. فيديو

أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، صعوبة تنفيذ مقترح عودة النشاط الرياضي باستكمال الدوري الممتاز للموسم الحالي وكأس مصر وإلغاء الموسم المقبل من الناحية القانونية .





وبرهن المستشار نهاد حجاج كلامه نظرًا لتداخل فترات الانتقالات وستجد الأندية أزمة فى قيد لاعبى قطاعات الناشئين، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة وذلك فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة اون تام سبورت.





وكان الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قد بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.





وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى ، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء.



