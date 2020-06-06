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محافظات

على أغنية سقف.. شاهد المرضى يحتفلون بشفائهم من كورونا بالرقص والزغاريد في بني سويف

السبت 06/يونيو/2020 - 05:03 ص
مرضى كورونا بعزل
مرضى كورونا بعزل بني سويف يرقصون على أغنية "سقف"
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قسم المحافظات
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من المتعافين من فيروس كورونا وهم يرقصون على أغنية "سقف" للمطرب رامي جمال، وذلك أحتفالا بشفائهم وانتصارهم على الفيروس اللعين.

وظهر في الفيديو، الذي حاز على إعجاب العديد من راود مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المرضى يرقصون داخل مستشفى التأمين الصحي في بني سويف، ويطلقن بعض السيدات الزغاريد احتفالا بتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، ودعوا المولى عز وجل، بالشفاء العاجل لجميع مرضى كورونا في مصر، وأن نعبر من هذه المحنة في أسرع وقت بأقل الخسائر.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قد أعلنت أمس الجمعة عن تعافي 24 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

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وأكد الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي، بمديرية الصحة ببني سويف أن نتائج الـ 24 حالة تحولت من إيجابية إلى سلبية بعد تلقي العلاج داخل مستشفى التأمين الصحي تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور محمد يحي.

من جانبه، قدم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، التهنئة للمتعافين من فيروس كورونا من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.
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