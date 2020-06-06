أهالي حلوان يشكون من انتشار الباعة الجائلين

بعث المواطن نور أشرف، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة حلوان بالقاهرة.





وأوضح القارئ أن سكان منطقة حلوان بالقاهرة، تحديدا أمام محطة مترو حلوان، يعانون من انتشار الباعة الجائلين وسيطرتهم على الأرصفة بالشارع، ما يعطل حركة السير ويفسد المظهر الحضارى للحى.







وناشد القارئ، المسئولين سرعة التدخل من أجل حل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة تلقي شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.