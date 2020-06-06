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منوعات

لم يتبق معهما مليم.. زوجان ينفقان 12 مليون جنيه في المحاكم من أجل الطلاق

السبت 06/يونيو/2020 - 08:09 ص
طلاق
طلاق
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عزة عاطف
هم يبكي وهم يضحك.. بعض الأزواج قد ينسون أنفسهم في طريق الخلاص من بعضهم البعض ثم يكتشفون أن الغضب قد اضطرهم إلى خسارة كل ما يملكونه مقابل الطلاق فقط.

صرح قاضٍ أسريّ أمس، الجمعة، بأن زوجين متحاربين قد أنفقا كل قرش تقريبًا على المحامين والمحاكم من أجل تحقيق طلاقهما، وصُدما في النهاية أنهما قد أنفقا كل مليم يملكانه تقريبًا في مقابل هذا الطلاق.

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وأعلن القاضي «روبرت بيل كيو سي» أن الزوجين انفصلا بعد 22 عامًا من الزواج ولديهما 3 أطفال وقضيا العامين الماضيين في إهدار كل ما يملكان من المال، والذي يطالبان به بعضهما البعض.

وعندما انتهت المعركة بينهما كانت الصدمة كالصاعقة، فبمجرد أن أفاقا من غضبهما اكتشفا أنهما قد أنفقا 594 ألف جنيه إسترليني (أي ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري) على المحامين، ولم يتبق معهما سوى 5 آلاف جنيه إسترليني لكل منهما.

وفي النهاية بمجرد أن تمت تسوية القضية في المحكمة العليا، أحرجهما القاضي قائلًا "انتهى هذا التقاضي الذي هزم نفسه". 
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