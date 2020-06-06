أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
وجه تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة جديدة، عبر صفحته الشخصية فيسبوك.
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، لن يصبح في يوم مثله ولو بعد 100 عام.
واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي إنبي.
100 جنيه للمتأخرين.. مرتضى منصور: إعفاء القضاة ورجال الجيش والشرطة من غرامات تجديد اشتراك نادي الزمالك.. فيديو
عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن شكره الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية في النادي، بعد إقبالهم على تجديد العضويات.
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيرد على تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال ساعات بعد ترك منصبه وتقديم استقالته.