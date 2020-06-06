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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 08:14 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


وجه تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة جديدة، عبر صفحته الشخصية فيسبوك.



قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، لن يصبح في يوم مثله ولو بعد 100 عام.


واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي إنبي.


عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن شكره الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية في النادي، بعد إقبالهم على تجديد العضويات.


أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيرد على تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال ساعات بعد ترك منصبه وتقديم استقالته.
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