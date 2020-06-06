حمدي نوح: الخطيب ظاهرة نادرة.. ونصيحتي له أنقذته من كارثة أمام ليبيا.. فيديو

وأشار نوح أنه لعب بجوار الخطيب في مركز رأس الحربة في مباراة منتخب مصر أمام ليبيا الشهيرة التي انتهت بفوز منتخبنا بهدف.





وأردف: “قلت للخطيب قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية بعد سلوك اللاعبين الليبيين وتوقع حدوث مشكلة من جانبهم اجرِ على دكة الاحتياطي أنت ملكش في المواضيع دي“.





وأضاف نجم المقاولون وإيسكو والإسماعيلي السابق أنه كان محظوظ بالتدريب تحت قيادة الشيخ طه إسماعيل في نادي إسكو وعلى اهتمامه بتواجده في التدريبات موضحًا أن طه إسماعيل كان يحرص على توصيله من منزله من الحي السادس بمدينة نصر معه بالسيارة على الرغم من إقامته بالمعادي لملعب التدريب بنادي إسكو في شبرا الخيمة.





وشدد نوح أن طه إسماعيل دربه على استخدام قدمه اليسرى بجانب قدمه اليمنى علاوة على تحفيزيه لي باستمرار وهو ما وصلني للنجومية واللعب في منتخب مصر في وجود كوكبة من اللاعبين المميزين.





واختتم حمدي نوح عن رضاه كل الرضا عن مسيرته الكُروية وعلى وجوده خلال فترة ضمت العديد من النجوم الكبار في مركزه





جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر وليبيا التي أقيمت بالجزائر فى دورة الألعاب الأفريقية والتي تحدث عنها حمدي نوح أقيمت في الثاني والعشرين من يوليو 1978 كانت من أقوى وأشهر المباريات بين المنتخبين وتمكن منتخبنا الوطني من تحقيق الفوز بهدف نظيف عن طريق محمود الخواجة قبل أن تتحول المباراة إلى ساحة حرب أدت إلى توقف اللقاءات الليبية المصرية على مستوى الأندية والمنتخبات استمرت لسنوات طويلة.



