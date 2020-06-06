أخبار الفن.. أحمد فلوكس يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. وفيديو نادر لـ أحمد زكي من كواليس تصوير أيام السادات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور يذاع لأول مرة، يظهر من خلاله النجم الراحل أحمد زكي في كواليس تصوير فيلمه الشهير "أيام السادات".





أحمد فلوكس بعد ساعات من دخوله المستشفى: أنا بخير حرص الفنان أحمد فلوكس على طمأنة جمهوره على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة وحجزه باحدى المستشفيات.