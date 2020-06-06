أخبار الفن.. أحمد فلوكس يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. وفيديو نادر لـ أحمد زكي من كواليس تصوير أيام السادات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور يذاع لأول مرة، يظهر من خلاله النجم الراحل أحمد زكي في كواليس تصوير فيلمه الشهير "أيام السادات".
حرص الفنان أحمد فلوكس على طمأنة جمهوره على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة وحجزه باحدى المستشفيات.
نشرت النجمة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "صورة من العرض الأول لفيلمها "الرغبة" بالسينمات.
نشرت النجمة أيتن عامر فيديو يجمعها بزوجها عز العرب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تيك توك
يصادف اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت في 6 يونيو 1926 ورحلت عن عالمنا عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.