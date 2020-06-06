أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6 -6- 2020

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و24 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.50 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 3.5 جنيه.





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وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 5 جنيهات،والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 2 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والخيار الصوب من 2.50 لـ 5.50 جنيه، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية بسعر 10 جنيهات.

وتراوح سعر البسلة من 5 إلى 9 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 14 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 12 إلى 20 جنيها، وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات.. وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 3 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3.50 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم السبت





تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 7 جنيهات، واليوسفي سجل سعرا يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر بسعر 6 جنيهات.





وسجل سعر التفاح المصرى من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها





والجوافة من 5 إلى 9 جنيهات، والشمام من 4 إلى 7 جنيهات، المانجو البلدى بسعر 15 جنيها، البطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يترواح بين 38 و40 جنيها.