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توك شو

اللي بيزيد عن حده ينقلب لضده.. محمد جاد: بلاش خوف وقلق

السبت 06/يونيو/2020 - 09:52 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
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فرح علاء الخولي
قال المذيع محمد جاد، إن حالات الخوف عندما تزيد عن الطبيعي تتحول إلى حالات مرضية، معقبًا: "اللي بيزيد عن حده بينقلب لضده".

وتابع المذيع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنسان بفطرته لديه الكثير من المشاعر الإنسانية ومنها الخوف والقلق ولكن في حالتهم الطبيعية فيمثلون ردود أفعال على مواقف تستدعي تلك المشاعر.

وأشار جاد إلى أن حالات الخوف إذا كانت ملازمة للفرد طوال الوقت في هذه الحالة تؤثر عليه سلبيًا وتسبب الكثير من المشاكل الجسدية والنفسية.

وأوضح أن الحالات التي تعاني من الخوف بشكل غير طبيعي يكون لديها صعوبة كبيرة في التكيف مع الحياة، ويجب السيطرة على تلك المشاعر، وأنه في ظل تلك الفترة المليئة بالمخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أن خير معين في تلك الحالة، الصلاة والإيمان، مستعينًا بآية قرآنية من صورة الرعد: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
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