عبر الإنترنت.. مستقبل التعليم في محاضرة عن بعد بمكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية ، محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان "التعليم في عصر جديد: قدرات ومهارات"، وذلك الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل، عبر صفحة " مكتبة الإسكندرية خدمات الجمهور"، ب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





يُلقي المحاضرة الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.





تتناول المحاضرة التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في العالم العربي، إذ يتطلب القرن الحادي والعشرين الاستمرار في مواجهة المعرفة والمنافسة الاقتصادية بين الدول.





وأيضًا تناقش المحاضرة ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل، والحاجة الملحة إلى عاملين يمتلكون مهارات؛ تمكنهم من العمل والحياة في ظل ظروف العولمة والإنفتاح العلمي الذي يقود العالم.





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وسوف تسلط المحاضرة الضوء على أهمية امتلاك مهارات لحل المشكلات بطرق إبداعية، والتفكير الناقد، والتواصل، والتعاون لتحقيق سُبل واقعية للنجاح.



