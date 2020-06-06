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توك شو

المنسي لا يموت.. والأطفال يحملون الراية من بعده بكلمات مؤثرة

السبت 06/يونيو/2020 - 11:02 ص
المنسي لا يموت..والاطفال
المنسي لا يموت..والاطفال حاملين الراية من بعده بكلمات مؤثرة
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فرح علاء الخولي
قالت الاعلامية لميس سلامة، إن أي عمل سينمائي أو تلفزيوني محترم يظل خالدا لسنوات في عقول المصريين.

وتابعت الاعلامية لميس سلامة، خلال فقرة "السوشيال ميديا" ببرنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي "احمد حمدي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يكون له تأثيرا على الأجيال القادمة لأنه يحمل رسائل لا تموت ولاتفنى.

وأضافت لميس سلامة، أن مسلسل "الاختيار" واحد من الأعمال الدرامية التي ستظل لسنوات خالدة ومؤثرة في كل الفئات والاعمار بما فيهم حتى الاطفال.

وأوضحت أن هناك الكثير من الأطفال الذين شاهدوا مسلسل "الاختيار" بدأوا يتقمصون في لعبهم ويتجسدوا بشخصية الشهيد "احمد المنسي" من شدة إعجابهم به، وأصبح الكثيرون منهم لديه رغبة شديدة للالتحاق بالجيش.

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