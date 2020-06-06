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فن

آيتن عامر تشارك جمهورها صورة جديدة على إنستجرام..شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة "صباح الورد ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " مشاء الله - صباح الفل - قمر ".

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يذكر أن آيتن عامر شاركت ياسمين صبرى البطولة في سباق رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية.

مسلسل "فرصة تانية" جمع بين كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.


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