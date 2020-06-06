فيها حاجة حلوة.. رسالة مصرية عبر الحدود تحمي فتاة من العمى

قالت الاعلامية لميس سلامة، إن هناك الكثير من المواقف التي تؤكد على ان الشعب المصري داخل وخارج حدوده لا يتنازل أبدًا عن روح الاخوة والترابط التي تميزهم، وحرص الدولة على صحة ابنائها في الخارج.





وتابعت الاعلامية لميس سلامة، خلال فقرة "السوشيال ميديا" ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه منذ ايام قليلة واجهت فتاة مصرية اسمها "اية رضوان" تعيش في دولة جزر المالديف ومصابة بـ"مياه زرقاء" ولذلك تحتاج لنوع من القطرات لاستخدامها يوميًا.





واوضحت لميس، ان الفتاة المصرية واجهت مشكلة في انها لم تجد تلك القطرة وانها تحتاج للكثير من الموافقات لتستوردها، فقامت باللجوء للسفارة المصرية بسيريلانكا.





واضافت لميس سلامة، انه بعد 10 دقائق فقط من ارسال الفتاة مشكلتها للسفارة كان الرد عليها ان المشكلة ستحل بشكل سريع، وكان بالفعل ان اليوم التالي للرسالة جاءها الرد انه تم التواصل مع وزارة الصحة المالديفية وانها تستطيع استيراد الكميات التي تحتاجها.





ونشرت الفتاة المصرية كل تلك التفاصيل على صفحتها على "تويتر" بالاضافة الى ان السفارة ارسلت لها بعد 5 ايام من رسالتها بالشكوى 4 علب مدفوعة من القطرة التي تحتاجها ومعها رسالة مصرية بأطيب التماني لها بالشفاء.



