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أخبار العالم

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:49 ص
الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية تفض المظاهرات
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على صالح
منع قاض فيدرالي في مقاطعة دنفر بـ ولاية كولورادو الأمريكية مؤقتًا ضباط قسم شرطة دنفر وافرات تابعين للسلطات القضائية الأخرى، يساعدونهم، من استخدام الأسلحة الكيميائية والقذائف الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين.

وذكرت المحكمة الأمريكية في حكم نشرته مجلة "يلو سين" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أن استخدام اسلحة كيماوية او مقذوفات من اي نوع ضد اشخاص يشاركون في احتجاجات او مظاهرات سلمية، امر مقيد بتوقيت، حيث تم تقديم طلب المدعين للحصول على الأمر ECF رقم 10. 

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وأمرت المحكمة مؤقتًا مدينة ومقاطعة دنفر، وعلى وجه التحديد إدارة الشرطة وضباط من الولايات القضائية الأخرى من استخدام اسلحة كيماوية او مقذوفات من اي نوع ضد اشخاص يشاركون في احتجاجات او مظاهرات سلمية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة متى يمكن للشرطة استخدام الأسلحة غير الفتاكة ضد المتظاهرين، حيث يحتاج الضباط لحماية أنفسهم. 

وعلى وجه الخصوص، وفقًا للحكم، لا يمكن استخدام العوامل الكيميائية أو المهيجات، بما في ذلك رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، إلا بعد إصدار الأمر ذي الصلة "ردًا على أعمال عنف محددة أو تدمير للممتلكات التي شهدها ضابط القيادة شخصيًا".

وفي غضون ذلك، قالت إدارة شرطة دنفر إنها ستسعى إلى إدخال تعديلات على الأمر من شأنه أن يفسر القيود المفروضة على التوظيف والكاميرات التي ترتديها الهيئة حتى يمكن تفعيل التوجيهات، وفقًا لحساب الإدارة عبر تويتر.

وتجري مظاهرات لدعم الجالية السوداء والاحتجاجات المعارضة لعنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي في مدن أمريكية مختلفة منذ أواخر مايو ردًا على مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، في قبضة الشرطة، وفي بعض المناطق، تحولت الاحتجاجات إلى العنف.
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