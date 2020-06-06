تحميل نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020 على بوابة الثانوية العامة

ومن المقرر أن يتم من خلال نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020، إصدار بطاقة تعريفية لكل طالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.









وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، وما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.









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