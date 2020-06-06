تحميل نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020 على بوابة الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني في رسالة عاجلة وجهتها للطلاب: "انتظروا إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا".
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020، بعد انتهاء تحميلها بعد الواحدة ظهرا من خلال بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الضغط هنا
ومن المقرر أن يتم من خلال نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020، إصدار بطاقة تعريفية لكل طالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، وما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.
جدير بالذكر أنه كانت نتيجة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020 مؤخرا، تعلن في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.
ووقتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه البطاقة مدون بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها، وبها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: "تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، وإذا لم يأخذ الاختبار الإلكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي".
وأوضحت أن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.