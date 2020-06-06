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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. القوى العاملة تشكل لجنة لوضع قواعد وآليات العودة للعمل لحماية العاملين والمواطنين

السبت 06/يونيو/2020 - 11:00 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين.


ونص القرار على قيام مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية في حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين في الفترة القادمة، وطبقا لما يستجد من قرارات حفاظ على سلامة وصحى العاملي والمواطنين، على أن تصل هذه الرؤية في موعد غايته بعد غد، الاثنين.


يأتي ذلك في إطار ما تتعرض له البلاد من اجتياح فيرس كورونا، وطبقا لما صدر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحرصا من وزارة القوى العاملة وحفاظا على جميع العاملين بجميع المديريات. 

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