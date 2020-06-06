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برلمان

برلماني يشيد بجهود وزير التعليم العالي والجامعات المصرية فى مواجهة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:22 ص
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين
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فريدة محمد
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى تحية قلبية الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على تفقدهما للمستشفى الميداني الخاص بالجامعة والتى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

وقال "حساسين " فى بيان له أصدره اليوم: إن الدكتور خالد عبد الغفار نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا ان الجامعات المصرية اصبح لها دورها الكبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال استقبال المستشفيات الجامعية والمدن الجامعة الخاصة بالعزل لعلاج ومصابى كورونا وإنتاج العديد من الابحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع الدكتور سعيد حساسين ان جيش مصر الأبيض بالجامعات المصرية خفف الضغط على جيش مصر الأبيض التابع لوزارة الصحة والسكان فى مواجهة فيروس كورونا.

كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بتشجيع الدكتور خالد عبد الغفار لجميع الجامعات المصرية فى مواجهة فيروس بتقديم العديد من الأبحاث العلمية داخل كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وعدد من التخصصات لبحث أفكار تصنيع الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس بالتعاون مع المجتمع الصناعي لمواجهة فيروس كورونا اضافة الى إنشاء تطبيقات جديدة تخدم جميع مصابي فيروس كورونا والمجتمع لمواجهة فيروس كورونا والعلاج عن بعد والمستشفيات الافتراضية.
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