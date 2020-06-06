برلماني يشيد بجهود وزير التعليم العالي والجامعات المصرية فى مواجهة كورونا

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى تحية قلبية الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على تفقدهما للمستشفى الميداني الخاص بالجامعة والتى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





وقال "حساسين " فى بيان له أصدره اليوم: إن الدكتور خالد عبد الغفار نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا ان الجامعات المصرية اصبح لها دورها الكبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال استقبال المستشفيات الجامعية والمدن الجامعة الخاصة بالعزل لعلاج ومصابى كورونا وإنتاج العديد من الابحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع الدكتور سعيد حساسين ان جيش مصر الأبيض بالجامعات المصرية خفف الضغط على جيش مصر الأبيض التابع لوزارة الصحة والسكان فى مواجهة فيروس كورونا.



