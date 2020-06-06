باستخدام بلازما الدم..أحمد غنيم: طنطا تسجل أقل معدل وفيات ضد كورونا..تفاصيل

قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا: إن خطتهم الحالية ترتكز على تطبيق "بلازما الدم" للمرضى المتعافين من كورونا سواء من الأطقم الطبية أو التمريض.





وكشف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن محافظة طنطا حققت أقل نسبة وفيات من فيروس كوروونا على مستوى أنحاء الجمهورية.





وأوضح أن جامعة طنطا تصدرت المركز الأول بعدد 10 أبحاث علمية حول مسببات كورونا وتداعياتها وسبل الوقاية منها.





وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إلى أن الأبحاث العلمية الخاصة بجامعة حلوان تطرقت حول طرق التشخيص، الوقاية، وتقديم الوعى الكافى لدى المواطنين.





وتابع الدكتور أحمد غنيم قائلا: إن القطاع الطبى فى مصر ليس مقتصرأ فقط على علاج كورونا وإنما علاج الطوارئ ، والسكتة الدماغية والأمراض المزمنة.