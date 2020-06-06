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فض التشابك.. برلمانية تكشف أسباب تعديل شروط المعاش المبكر ..فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:20 م
سولاف درويش
سولاف درويش
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شيرين عادل
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرحلة الماضية كانت تتطلب تعديل شروط المعاش المبكر الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية لأسباب عديدة.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الأسباب الرئيسية لتعديل شروط المعاش المبكر الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية شملت فض التشابك بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار لرد أموال التأمينات.

وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى أن التعديلات بشأن شروط المعاش المبكر تمت أيضا بهدف وضع آليات لكيفية الاستفادة من هذه الأموال وتدشين صندوق لإدارة حوكمة سليمة بهذا الشأن  والإستفادة الكاملة لأصحاب المعاشات من الأموال التى تم وضعها خلال سنوات عمره أثناء العمل.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يتوجب أيضأ تعديل شروط المعاش المبكر وفقأ لدستور 2014 نظرأ لوجود اتفاقيات دولية تختص بالحماية الاجتماعية تتطلب هذا التعديل. 

وأوضحت النائبة سولاف درويش، أن شروط المعاش المبكر الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية عندما تم إصداره فى السابق توجد به تداخلات بالقوانين السابقة؛ وهو ما أحدث أزمات عديدة عند المواطنين.

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