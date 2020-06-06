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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالوادى الجديد إلى 40 حالة

السبت 06/يونيو/2020 - 12:19 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا  بمحافظة  الوادي الجديد، عن تعافى حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورنا كوفيد 19 المستجد وخروجهما من مستشفى العزل الصحي بأبو تيج ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 40 حالة حتى الآن، وناشدت اللجنة المواطنين بتقليل الانتقال خارج المحافظة إلا فى حالات الضرورة القصوى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تلاحظ أن أغلب الإصابات لهذا السبب.

كما ناشدت اللجنة المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى .

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن أمس الجمعة، أن المحافظة سجلت اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 84 حالة منهم 9 وفيات.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد الزملوط، على ضرورة المتابعة اليومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

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