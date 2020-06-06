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توك شو

محسن صبري يكشف جوانب شخصية جهاد السويفي في ونحب تاني ليه

السبت 06/يونيو/2020 - 12:24 م
الفنان محسن صبري
الفنان محسن صبري
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نورهان رأفت
علق محسن صبري على دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وقال إن مخرج العمل أعطاه اشارة بأن دوره بمثابة دور لشخصية أكبر رجال الأعمال في مصر.

وأضاف محسن صبري خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية تن، أن شخصيته تلقائيا تقوم بتسجيل معلومات عن كثير من شخصيات المجتمع، ليرجع لها في أي عمل فني دون الحاجة لمقابلة الشخصية قبل أداء الدور.

وأشار صبري إلى أنه عاشق للموسيقي الكلاسكية، ومحب لحضور المعارض التشكيلية، وكل تلك الأنشطة تقوم بتخزين خلفية معينة يلجأ إليها في الفن.

وأضح صبري، أن شخصية جهاد السويفي التي أداه في "ونحب تاني لية" شخصية مغرورة ، لافتا إلى أنه قابل أشخاص من نفس المستوى وتكون لديه مخزون كافي لتأديتها.

وعلى جانب أخر أشار صبري، إلى أن بعد ذلك الصدي الواسع لدوره في الأختيار، قام بوضع منشور على الفيس بوك الخاص به يشكر فيه المخرج بيتر ميمي، على الدور.
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