محسن صبري: جهاد السويفي في «نحب تاني ليه» شخصية حقيقية على ورق ..فيديو

وصف الفنان محسن صبري دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" شخصية جهاد السويفي التي جسدها بأنها شخصية حقيقية ولكن من ورق.





وأضاف الفنان محسن صبري، في حواره ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن الدراما النمطية التي ظهرت في الشخصية كانت عبقرية من عبقريات الكاتب عمرو محمود يس.





وأشار الفنان محسن صبري، إلي أن الكاتب عمرو محمود يس، أصبح كاتبا مهما من كتاب الدراما على الساحة، وظهر في أكثر من مسلسل في الفترة الحالية.





الفنان محسن صبري، أنه اشترك مع الفنان عمرو محمود يس في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني في حكاية "بحبك باستمرار"، بحوالي ثلث مشاهد، ولكنه كان دورا عبقريا ونجح فيه. وأوضح





وتابع الفنان محسن صبري، أن شخصية جهاد السويفي التي أداها في "ونحب تاني ليه" شخصية مغرورة، لافتا إلى أنه قابل أشخاصا من نفس المستوى، وتكوّن لديه مخزون كافٍ لتأديتها.