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منوعات

بصق في وجه الشرطة الأمريكية.. القبض على ابن فنان شهير ألقى حجارة على المتظاهرين.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
الفنان بيل موراي
الفنان بيل موراي
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أماني إبراهيم
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ابن الفنان الأسطوري الشهير بيل موراي، يوم الاثنين الماضي، خلال مشاركته في مظاهرة بولاية ماساتشوستس للاحتجاج على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد بطريقة مأساوية على يد ضابط شرطة أبيض.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب ابن بيل موراي، يدعى كاليب موراي، وعمره 27 عاما، كان قد ألقى الحجارة من سيارته على المتظاهرين، وعندما حضرت الشرطة للحديث معه بالتوقف دخل في مشادة حادة مع ضباط الشرطة وتجاوز في طريقة تعامله معهم.




وبحسب تقرير الشرطة، فإن كاليب قد بصق في وجه ضابط الشرطة وعضه، وعند اعتقاله حاول جرح نفسه، وعندما تم إيداعه في الزنزانة هدد بحرق المباني بمجرد خروجه من السجن.


وجاء اعتقاله بعد مسيرة سلمية شارك فيها فينيارد هافن، وتم اعتقال إريك وودز، صاحب الـ 66 عاما، أيضا، وهو متهم بالاعتداء على مراهق، مما أدى إلى إثارة الجدل بين المتظاهرين واستدعاء الشرطة لأول مرة.


وتم تصوير مقطع فيديو لموراي وهو يرتدي ملابس داكنة اللون ويداه مكبلتان خلف ظهره ويسير مع شرطيان يرتدان ملابس صفراء، وأثناء اعتقاله ظل يصرخ، واجتمع المتظاهرون حول عربة الشرطة وظلوا يرددوا "عار عليك" للشرطة للقبض عليه بعدما ألقى حجارة على المتظاهرين من سيارته.

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بصق في وجه الشرطة الأمريكية.. القبض على ابن فنان شهير ألقى حجارة على المتظاهرين.. فيديو
بصق في وجه الشرطة الأمريكية.. القبض على ابن فنان شهير ألقى حجارة على المتظاهرين.. فيديو
بصق في وجه الشرطة الأمريكية.. القبض على ابن فنان شهير ألقى حجارة على المتظاهرين.. فيديو
بصق في وجه الشرطة الأمريكية.. القبض على ابن فنان شهير ألقى حجارة على المتظاهرين.. فيديو
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