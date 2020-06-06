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سيارات

هيونداي hyundai وفيات fiat تعلنان عن عروض جديدة في مصر

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
وكيل هيونداي
وكيل هيونداي
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اشرف عطية
أعلن وكيل هيونداي في مصر عن طرح عرض جديد وتوفير نظام يسهل علي عملاؤها دفع مصاريف الصيانة عن طريق التقسيط فيمكن لعملاء هيونداي تقسيط مصاريف الصيانة على السيارة لمدة 6 شهور بدون فوائد بالتعاون مع بنك مصر وبنك CIB والبنك الأهلي المصري وبنك QNB.

وأعلنت شركة فيات كرايسلر عن عروض لتمديد الضمان على سيارات فيات وألفاروميو وجيب في مصر في الفترة الحالية مؤكدة أن السيارات التي انتهي ضمانها بعد يوم 19 مارس 2020 تقرر مد الضمان الخاص بها الي يوم 30 يونيو الجاري .

والجدير بالذكر ان فيات تستعد لتقديم موديلات 2021 يوليو المقبل، لذلك تسعى للتخلص من موديلات 2020 لديها كما توقعوا حدوث ارتفاع جديد في الأسعار في الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار.

وأكدوا أيضا فتح الحجز على فيات تيبو مانيوال وأتوماتيك و انه لا يوجد منها مخزون متوفر في مصر بالوقت الحالي.
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