هيونداي hyundai وفيات fiat تعلنان عن عروض جديدة في مصر



وأعلنت شركة فيات كرايسلر عن عروض لتمديد الضمان على سيارات فيات ألفاروميو وجيب في مصر في الفترة الحالية مؤكدة أن السيارات التي انتهي ضمانها بعد يوم 19 مارس 2020 تقرر مد الضمان الخاص بها الي يوم 30 يونيو الجاري .





والجدير بالذكر ان فيات تستعد لتقديم موديلات 2021 يوليو المقبل، لذلك تسعى للتخلص من موديلات 2020 لديها كما توقعوا حدوث ارتفاع جديد في الأسعار في الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار.



وأكدوا أيضا فتح الحجز على فيات تيبو مانيوال وأتوماتيك و انه لا يوجد منها مخزون متوفر في مصر بالوقت الحالي.