الصلاة تعود لمساجد القاهرة والمدينة والقدس وعمان.. تظاهرات في الضفة ضد الاحتلال وخطة ترامب.. وتأبين فلويد يمهد لتغيير النظام العدلي الأمريكي.. صحف الإمارات اليوم

"الخليج": تظاهرات في الضفة ضد الاحتلال الضم وخطة ترامب

"الإمارات اليوم": تأبين فلويد يمهد لتغيير النظام العدلي الأمريكي

"الوطن": صلاة الجمعة تعود لمساجد المدينة والقدس والقاهرة وعمان









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن نحو 100 ألف مصلٍ أدوا أول صلاة جمعة، بعد عودة المصلين للمسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة شئون المسجد النبوي، والتي أظهرت صورًا لحاضري الصلاة بين دعوات وابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، فيما أعادت المساجد في عدد من الدول الإسلامية فتح أبوابها أمام المصلين، أمس الجمعة، تحت إجراءات صحية صارمة، وذلك بعد أسابيع عدة من غلقها بسبب تفشي فيروس كورونا.









وقالت "الوطن" إنه وخلال خطبة الجمعة في الحرم النبوي الشريف، قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم: «إن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، له كامل الحكمة المقترنة بالعزة والعلم والخبرة والسعة، حكمته بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها وبحكمته قال تعالى: «سبح لله ما في السموات والأرض»».









وأوضح أنه بحكمة المولى سبحانه خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، أتقن التدبير وأحسن التقدير وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به قال تعالى: «أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»، وتحدى الله الخلق أن يجدوا في خلقه خللًا قال تعالى: «فأرجع البصر هل ترى من فطور» ولو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا، لذا أمر الله الخلق بالاكتفاء بالتأمل فيما خلق من الحكم في مخلوقاته والاطلاع على بعض ما فيها من الحسن والإتقان قال تعالى: «قل انظروا ماذا في السموات والأرض».









واختتم بالإشارة إلى أن الله سبحانه بنى أمور عباده أن عرفهم معاني دلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها وما يخفى على العباد معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه وكونه القدري يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به.









وأدى قرابة عشرين من الأئمة والعاملين بالأزهر الشريف، صلاة الجمعة، أمس، بالجامع الأزهر، بعد توقف نحو 66 يومًا، بعد قرار الحكومة المصرية تعليق صلاة الجماعة، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.









ونقل التليفزيون الرسمي، شعائر الصلاة، والخطبة التي ألقاها أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، تحت عنوان: «الإسلام في مواجهة النوازل»، وأطلق خلالها عددًا من الرسائل إلى العالم والإنسانية، على مختلف المذاهب والعقائد، مشيرًا إلى أن ما وقع في الأمة من وباء، عجز عنه عباقرة الطب والعلم الحديث، له دلالة أن هذا الكون له خالق قادر على كل شيء، ودعا هاشم، الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إلى إعلان التوبة إلى الله، مشيرًا إلى البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وطالب أصحاب المال في العالم، بأن يتعاونوا مع الفقراء والمرضى، وإعانة إخوانهم في الدول الفقيرة في هذا الوباء وفي هذا العلاج، مثمنًا الجهد الكبير الذي تبذله الطواقم الطبية على الأسرة البيضاء، مؤكدًا أن ما تقوم به هذه الأطقم من عمل، وما تقدمه من تضحيات «أعظم عبادة».









وفي القدس، أدى نحو 50 ألف مصلٍ صلاة الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى لأول مرة منذ إعادة فتح أبوابه الأحد الماضي، بعد إغلاقه قبل أكثر من شهرين ضمن تدابير مكافحة كورونا.









وهنأ خطيب المسجد الشيخ محمد علي سليم، المصلين بأداء الصلاة في المسجد، داعيًا إياهم إلى مواصلة شد الرحال إليه.









وقال سليم: «هذه أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن المسجد الأقصى استمر شهرين».









وأضاف: «إن السيادة على القدس والأقصى هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها وهي سيادة تامة كاملة للمسلمين لا يشاركهم فيها أحد. وسيادة المسلمين على بيت المقدس والأقصى هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا وإن عزة المسلمين تبدأ من بيت المقدس وإن النكسة ومنتجاتها لا اعتبار لها في ميزان الله ولا اعتبار».









وقالت "الخليج" إن الفلسطينيين دخلوا في مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» خلال تظاهرات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، ضد خطة الاحتلال ضم أجزاء منها، وضد الخطة الأمريكية المسماة «صفقة القرن»، واصيب العشرات منهم بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز، فيما أطلق عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة طائرات ورقية، إحياء للذكرى 53 لنكسة 1967.









وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رافعين الأعلام الفلسطينية. وهتف المتظاهرون «لا للضم» و«يسقط الاحتلال». وفي طوباس شمال الضفة، شاركت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في تظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية. وأصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى. وفي طولكرم شمال الضفة أيضًا، تظاهر مئات الفلسطينيين رافعين العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن المناطق المحتلة عام 1948.











وقالت "الإمارات اليوم" إن المئات شاركوا في منيابوليس في مراسم تأبين جورج فلويد الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت تظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم، فيما تعهّد الناشط من أجل الحقوق المدنية آل شاربتون بأن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن «نغيّر نظام العدالة بأكمله».









وبينما اتسعت رقعة المسيرات المطالبة بالعدالة لجميع الأعراق لتصل إلى دول أخرى في العالم، شدد شاربتون على أن وفاة فلويد لن تذهب سدى. وقال القس البالغ 65 عامًا «حان الوقت لنقف باسم جورج ونقول أزيحوا ركبكم عن أعناقنا». وأضاف «غيّرت العالم يا جورج. سنواصل الكفاح يا جورج». وتابع «سنواصل إلى أن نبدّل نظام العدالة بأكمله».









وأعرب عضو الكونجرس الديمقراطي جون لويس، الذي شارك في الماضي في مسيرة مارتن لوثر كينج الابن لمكافحة الفصل العنصري في 1968، عن أمله في أن تمهّد وفاة فلويد لـ«تغيير أكبر». وقال رمز الحقوق المدنية البالغ 80 عامًا لشبكة «سي بي إس» إن الاحتجاجات الحالية تبدو «أكبر بكثير وشاملة للجميع».