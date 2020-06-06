صرف إعانات للمهندسين المصابين وأسر المتوفين بـ كورونا في كفر الشيخ

قرَّر مجلس نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، صرف إعانات مالية من صندوق الرعاية الصحية، والاجتماعية لاعضاء النقابة المصابين بفيروس كورونا المستجد





وقال المهندس محمد ربيع، الأمين العام لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، إنه سيتم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل مصاب ومبلغ 20 ألف جنيه لأسر كل متوفٍ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأوراق المطلوبة لصرف تلك الإعانات المالية.





وتضم الأوراق المطلوب، صورة كارنيه النقابة 2020م، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة طبية معتمدة من مستشفى العزل بإيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد.





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