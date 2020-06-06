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محافظات

للمرة الثانية.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية للموقف الجديدة.. صور وفيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل الموقف الجديد بمحرم بك، للمرة الثانية خلال يومين وذلك للوقوف علي الوضع به ومتابعة تنفيذ حملات الإزالة ، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، أمس الجمعة، حملة مكبرة بمنطقة الموقف الجديد بكرموز، وذلك لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور، وذلك بعد يوم من الزيارة المفاجئة الأولى التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخميس الماضي، داخل الموقف ورصده لعدد من المخالفات.

وقال محافظ الاسكندرية: أنه سيتم إجراء دراسة خلال إسبوع لتطوير الموقف الجديد بالكامل ،حيث سيتم إنشاء باكيات جديدة نموذجية بشكل متحضر للباعة الجائلين، مشددا على أنه ولحين انشائها فممنوع تواجد أي من الباعة الجائلين على الأرصفة.

وشدد المحافظ على رفع الإشغالات يوميا وزيادة عدد العاملين بالموقف الجديد للتصدى لتلك المخالفات اليومية مؤكدا على أن الموقف الجديد هو الواجهة الأولى بمحافظة الإسكندرية والتى تستقبل الوافدين من كافة محافظات مصر ولا يليق أن تتحول إلى سوق عشوائى.

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كما وجه الشريف بوضع تصور واضح لتقنين عدد من أوضاع الباعة الجائلين داخل الموقف بما لا يتعارض مع القانون ويصب في صالح المواطن ومصلحة الباعة الجائلين ويضمن التزام الباعة الجائلين بعدم المخالف مرة أخرى وذلك من خلال إنشاء باكيات جديدة.
للمرة الثانية.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية للموقف الجديدة.. صور وفيديو
للمرة الثانية.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية للموقف الجديدة.. صور وفيديو
للمرة الثانية.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية للموقف الجديدة.. صور وفيديو
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