AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سؤال برلماني بشأن الإجراءات المتبعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات المتبعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع الحالات التي سيتم ظهورها بين الطلاب، آليات التعامل مع الحالات المشتبه فيها وتأمين الطلاب ضد الإصابة.

وأوضحت رزق الله، في سؤالها، أنه في ظل تمسك وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل لفترة لحين الانتهاء من ذورة فيروس كورونا ولحين وصول معدل الإصابات لمرحلة مطمئنة حفاظا على صحة الطلاب، تحتاج إولياء الأمور لمزيد من الضمانات وتوضيح كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها أثناء فترة الامتحانات وكيفية التعامل مع كافة مجريات الأمور.

وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات بالكمامات سواء للطلاب أو المراقبين أو أي شخص يتواجد باللجان، ويقدر عددهم 653983 طالب، و777 ألف طالب بالدبلومات الفنية.

وتابعت: "تهتم وزارة التربية والتعليم بعمليات التعقيم والتطهير وفحص الطلاب بالكواشف الحرارية وتزويدهم بمعدات التعقيم والوقاية الشخصية قبل بدء الامتحان، ولكن هناك تساؤلات عده لدى أولياء الأمور بشان آليات التعامل في حالة إصابة الطلاب، وهل سيكون هناك طرق للتعامل معهم وعدم ضياع عليهم فرصة الامتحان".

وأكدت أن وزير التربية والتعليم لم يتطرق إلى آليات التعامل مع المصابين من الطلاب، ووضع آلية لحماية الطلاب لحين عودتهم للمنازل، لاسيما وأن هناك احتمالية كبيرة بانتقال العدوى بين الطلاب وبعضهم البعض جراء فترات المقابلة بعد أو قبل بدء الامتحان أو أثناء العودة أو المجىء للامتحان ومن ثم سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية وستكون فرص انتقال العدوى بين الطلاب وذويهم  وأهاليهم كبيرة.

وطالبت بإعلان الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات التي سيتم الاشتباه فيها من الطلاب، والتعامل مع حالات الإصابة التي سيتم اكتشافها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 قرارا من وزير التعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. تفاصيل

"تعليم النواب" توضح مزايا قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

برلماني يوضح الهدف من قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة

خطة بديلة لامتحانات الثانوية العامة..رئيس النواب يكشف عنها

وزير التعليم يعلن عن 18 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020.. وبرلمانيون: أثلجت صدور أولياء الأمور.. وراعت العامل النفسى للطالب

طلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

قبل استئناف منافسات البريميرليج.. شرطة بريطانيا تزف نبأ سارا لفريق ليفربول

هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟ علي جمعة يرد

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد القيد في البطولات القارية والموسم الجديد

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القوات المسلحة الليبية

حمدي نوح: الخطيب ظاهرة نادرة.. ونصيحتي له أنقذته من كارثة أمام ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل