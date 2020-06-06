عمان تسجل 930 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 16016 حالة

أعلنت وزراة الصحة العمانية اليوم السبت عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.





وقالت الصحة العمانية إنه من بين الإصابات الجديدة 239 حالة لعمانيين، و 691 حالة لغير العمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 16016حالة ، منها 72 حالة وفاة.





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وقالت الصحة العمانية أن 3451 حالة تماثلت للشفاء، وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.





كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.





وقررت اللجنة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ، إلزام الجميع بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعيّة المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامّة.





وأكدت اللجنة حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.





وقررت اللجنة تكليف شرطة عُمان بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصّة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات الماليّة المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات.