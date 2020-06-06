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أستاذ أمراض معدية بالأردن: فك الحظر على أغلب القطاعات بالبلاد.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:01 م
الأردن وكورونا
الأردن وكورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور فارس البكرى، أستاذ الأمراض المعدية بالجامعة الأردنية: إن الأردن قد قامت بفك الحظر على أغلب القطاعات تقريبا، مشيرا إلى أنه إذا زادت الحالات فوق المعدل فسيتم الرجوع إما للحظر الجزئي وإما للحظر الكامل إذا ساء وضع الإصابات بكورونا.

وأضاف "البكرى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا زادت الحالات ستعود الأردن إلى الحظر، موضحا أن هناك توقعات بإلتزام المواطنين هناك بالإجاءات الخاصة بكورونا.

وأشار إلى أنه ليتم مراقبة الحالات بالأردن لابد  أن يكون حملات توعية أن الوباء لم ينته بعد، حيث أنه قد يعود وملاحظة زيادة عدد الحالات فجأة.

وتابع أنه فى حالة إزدياد عدد الحالات سيتم إتخاذ قرار إما بالتشديد على منطقة معينة وإعلان الحظر بها.

وأوضح أن عدد الحالات فى الأردن منذ بداية الجائحة فوق ال700 حالة، حيث أنه لم يتم تسجيل أى حالة إنتقال داخلى بها، وعدد الوفايات كان قليل جدا بتسجيل 9 حالة وفاة.

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