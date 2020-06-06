البرلمان العربي يبحث أزمتي سوريا وليبيا في جلسته الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد

يبدأ البرلمان العربي هذا الأسبوع اجتماعات الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد؛ حيث سيجتمع اليوم السبت 6 يونيو 2020م مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، لاعتماد جداول أعمال اللجان ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي، ومنها ثلاث قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.





وتشمل الأعمال، مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق.





كما سيعتمد المكتب ثلاثة مشاريع تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي: مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية.





وفي جانب حقوق الإنسان يعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان (2020-2030)، أما في الجانب الاجتماعي فسيعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية، كما سيعتمد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2019م.





وتجتمع هذا الأسبوع لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية وهي: لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، كما ستجتمع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي.





وتُعقد الأسبوع المقبل عن بعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة العامة للبرلمان العربي والتي ستعقد عن بعد أيضًا في وقت لاحق.





وتركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي، وفي إطار ذلك أعد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي سيتم اعتماده من جلسة البرلمان العربي.



