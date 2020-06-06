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محافظات

توريد 213 ألفا و615 طن قمح بنسبة 106.8 % من المستهدف في بني سويف

السبت 06/يونيو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي؛ مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

وأشار إلى أنه تم"أمس"استلام وتوريد 1058طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "إلى  213 ألفا و615طن قمح ،بنسبة  106.8%  من المستهدف توريده هذا الموسم . 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية . 

 يُشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو 2020. 
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