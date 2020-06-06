محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: إنه بعد إصابته بـ فيروس كورونا ، كان لديه اجتماع مع وزير الري ، وشعر ببعض الأعراض مثل فقدان حاسة الشم وتعب في الجسد.





وأضاف مختار خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة، بعد ظهور الأعراض عليه، ليخضع لبعض التحاليل وإجراء المسحة.





وأشا ر محافظ الدقهلية إلى أنه طبقا لمبدأ الافصاح والأمانه لم يكن بإمكانه أن يخبيء ما حدث معه، لافتا إلى أن كورونا ليس مريض معيب يخشي الشخص أن يفصح عنه.





وأوضح أن إفصاح الشخص المبكر عن المرض، يحمي الكثير من حوله من خطر الإصابة، وينبه الأشخاص الذي تمت مخالطتهم لإجراء التحاليل وحماية أشخاص أخرى.





وتابع: أنه بعد تأكده من الإصابة أخبر نائبه بعمل مسحات لكل من خالطهم، في الديوان العام والإستراحه ، وثبتت سلبية كافية التحاليل ولم يصاب أي شخص سوى زوجته.



