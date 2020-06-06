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أخبار البلد

"الفلاحين" تدشن حملة عدم ارتداء الكمامة خيانة.. وتناشد بصرفها ضمن السلع التموينية

السبت 06/يونيو/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الهدف من تغريم المواطنين مبالغ مالية لعدم ارتداء الكمامة هو الردع والحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا، وليس لجمع أموال وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وناشد "أبو صدام" بتفعيل تحقق الهدف فعليا، بفتح منافذ حكومية قبل الأكمنة الثابتة لبيع الكمامات وتوفير الكمامات بالمنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة ويلزم المواطنين بصرفها ضمن السلع التموينية المدعمة.

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وأضاف أبو صدام أننا نسعى حاليا لتدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتغيير بعض العادات والتقاليد التي ثبت فعليا أن ممارستها تتسبب في نقل العدوى لمعظم الأمراض المعدية وأخطرها كورونا، كالحد من التجمعات في الأفراح وإقامة سرادق العزاء ومنع التقبيل والأحضان عند لقاء الأهل والأصدقاء، والمطالبة بتغيير نمط العقوبات التقليدي بحيث يتحقق الهدف من العقوبة.

وأوضح أن المسئولين يجبرون المواطن على شراء كمامات بثمن الغرامة أو يصرف للموظفين والعمال كمامات يخصم ثمنها من الراتب وتدشين حملات خدمية وخيرية لتوزيع كمامات على المواطنين في الأماكن المزدحمة مجانا.

وأوضح عبدالرحمن أن الجانب الأكبر من مسؤولية منع انتشار وباء كورونا يقع على عاتق المواطنين مع الاتجاه الدولي لحتمية التعايش مع هذا الوباء، وذلك مع استحالة مراقبة جميع المواطنين طوال الوقت فإن المسؤولية تقع علينا في تحفيز بعضنا بعضا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أهمية أن تتحول لبس الكمامة من عبء إلى عادة حسنة بتعاون الجميع ابتداء من المنزل والمدرسة والخطباء إلى الوزارات والوحدات المحلية كلا في نطاق سيطرته.

وقال إن عدم ارتداء الكمامة حاليا جريمة يحاسب عليها القانون وترفضها كل الأعراف الإنسانية والقيم الدينية وعلى الجميع التكاتف لنشر هذه الثقافة الصحية، متابعا أن النقابه العامة للفلاحين في صدد تدشين حملة "عدم لبس الكمامة خيانة أمانة".
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