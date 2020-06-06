"الفلاحين" تدشن حملة عدم ارتداء الكمامة خيانة.. وتناشد بصرفها ضمن السلع التموينية

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وأضاف أبو صدام أننا نسعى حاليا لتدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتغيير بعض العادات والتقاليد التي ثبت فعليا أن ممارستها تتسبب في نقل العدوى لمعظم الأمراض المعدية وأخطرها كورونا، كالحد من التجمعات في الأفراح وإقامة سرادق العزاء ومنع التقبيل والأحضان عند لقاء الأهل والأصدقاء، والمطالبة بتغيير نمط العقوبات التقليدي بحيث يتحقق الهدف من العقوبة.



وأوضح أن المسئولين يجبرون المواطن على شراء كمامات بثمن الغرامة أو يصرف للموظفين والعمال كمامات يخصم ثمنها من الراتب وتدشين حملات خدمية وخيرية لتوزيع كمامات على المواطنين في الأماكن المزدحمة مجانا.



وأوضح عبدالرحمن أن الجانب الأكبر من مسؤولية منع انتشار وباء كورونا يقع على عاتق المواطنين مع الاتجاه الدولي لحتمية التعايش مع هذا الوباء، وذلك مع استحالة مراقبة جميع المواطنين طوال الوقت فإن المسؤولية تقع علينا في تحفيز بعضنا بعضا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء.



وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أهمية أن تتحول لبس الكمامة من عبء إلى عادة حسنة بتعاون الجميع ابتداء من المنزل والمدرسة والخطباء إلى الوزارات والوحدات المحلية كلا في نطاق سيطرته.



وقال إن عدم ارتداء الكمامة حاليا جريمة يحاسب عليها القانون وترفضها كل الأعراف الإنسانية والقيم الدينية وعلى الجميع التكاتف لنشر هذه الثقافة الصحية، متابعا أن النقابه العامة للفلاحين في صدد تدشين حملة "عدم لبس الكمامة خيانة أمانة".