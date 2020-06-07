فيديوجراف.. مصر لا تنسى أبناءها.. الخارجية تنقذ مصرية في المالديف

في لفتة انسانية اطلت بها وزارة الخارجية المصرية على ابنائها في الخارج فبمجرد ان اسلت فتاة مصرية مقيمة في المالديف خطابا للسفارة تستغيث بهم بسبب نفاذ العلاج الخاص بها على الفور لبت السفارة الطلب وارسلت العلاج لها .
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روت المصرية اية رضوان المقيمة في المالديف عن موقف السفارة المصرية معها والذي جعلها تشعر بالفخر كونها تحمل الجنسية المصرية وان مصر لن تتخلى ان ابنائها مطلقا .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موقف السفارة مع اية رضوان من خلال الفيديوجراف التالي.