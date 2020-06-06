خيانة للدولة وقت الأزمة.. طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار علاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول الأسعار المبالغ فيها لتلقى علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.





وأضاف شرشر في طلبه: "بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لأسعار المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بمرضى كورونا، وإعلان وزارة الصحة عن تسعيرة لضبط فوضى الأسعار، فوجئنا برفض معظم المستشفيات الخاصة لهذه التسعيرة، وإعلانهم عدم استقبال مرضى كورونا".





وتساءل النائب: "كيف سيتم التعامل مع هذه المستشفيات خصوصا وأن أسعار بعضها تتخطى 100 ألف جنيه للرعاية المركزة في الليلة الواحدة!.. ولماذا لا تقوم وزارة الصحة بسحب تراخيص المستشفيات الممتنعة عن تقديم الخدمة الطبية في ظل هذه الظروف الحرجة التى يعاني منها العالم أجمع وليس مصر وحدها؟ لأنه إذا لم يساند أصحاب هذه المستشفيات الدولة الآن فمتى؟".



