لمنع تفشي موجة كورونا جديدة.. علماء بريطانيا يحذرون جونسون ويطالبون بإجراء عاجل

دعا ائتلاف من الأطباء والعلماء البريطانيين، رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى إجراء تحقيق عام حول ما يقولون إنها موجة ثانية "محتملة" من فيروس كورونا تضرب المملكة المتحدة في الشتاء المقبل.





وفي رسالة مفتوحة مطبوعة بصحيفة الجارديان، أصدر 27 خبيرًا تحذيرًا صارخًا من أن المملكة المتحدة من المرجح أن تعاني المزيد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ما لم تقم الدولة بتعزيز قدرات الاستجابة استعدادًا لتفشٍ آخر.





اقرا ايضا | رغم تفشي كورونا.. آلاف البريطانيين الغاضبين بسبب وفاة فلويد يملأون ساحة البرلمان في لندن





وكما هو الحال، فإن المملكة المتحدة لديها لقب ثاني أعلى عدد من القتلى في العالم، حيث قتل ما يقرب من 40261 بريطانيًا بسبب الفيروس القاتل.





وتقول الرسالة: "على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها المهنيون والعلماء الصحيون داخل وخارج الحكومة ، فقد شهدت المملكة المتحدة واحدة من أعلى معدلات الوفيات من كوفيد 19 في العالم، حيث تأثر الفقراء وبعض الأقليات العرقية بشكل سيئ بشكل خاص".





ويقدم الأخصائيون الطبيون والعلميون قائمة بالمشكلات التي يقولون إن الحكومة تحتاج إلى معالجتها إذا كانت المملكة المتحدة ستتحمل التفشي الثاني المحتمل ، وهذه تشمل: "التفتت في إنجلترا من مركز خدمة الصحة الوطنية، والصحة العامة والرعاية الاجتماعية؛ فشل أولئك في وستمنستر في التعامل مع الحكومة المحلية والدول المفوضة؛ القنوات التي تغذي الأدلة العلمية السياسات بها ؛ وعدم القدرة على التخطيط للسلع والخدمات الضرورية وشرائها".





وكانت هناك العديد من الدعوات إلى بوريس جونسون لإجراء تحقيق عام في عدد من القضايا المتعلقة بمعالجة حكومته لأزمة الفيروس المستجد، مثل نقص المعدات الشخصية والوقائية المقدمة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ، وارتفاع معدل الوفيات في رعاية المسنين المنازل ، والعدد غير المتناسب المزعوم للوفيات .





ويتطرق مؤلفو الرسالة إلى هذه المطالب قائلين إنهم "يطالبون جميع الأحزاب السياسية بالالتزام بإجراء تحقيق سريع وشفاف وخبير لمعالجة هذه القضايا".





ويجب أن يتجنب ذلك تحويل جهود أولئك الذين يستجيبون للأزمة أو توزيع اللوم ، ولكن يجب أن يقترحوا طرقًا مجدية للتغلب على العقبات التي يواجهها أولئك الذين هم في الخط الأمامي للاستجابة ومساعدتهم على إنقاذ الأرواح، وفقا للرسالة





وفي الآونة الأخيرة، قالت وزيرة الصحة والرياضة في أسكتلندا، جين فريمان - التي ليست جزءًا من حكومة بوريس جونسون المحافظة المحافظة في لندن، ولكن الإدارة المفوضة في إدنبره - أن هناك "بلا شك دروسًا للتعلم والمزيد من العمل للقيام به" في مكافحة الفيروس





ومع ذلك ، أوضح الخبراء في رسالتهم أنهم يعتقدون أنه لا يوجد وقت نضيعه، وأنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تبدأ في تطبيق "الدروس المستفادة" الآن استعدادًا لأي تفشي ثانٍ.





وتعرضت حكومة وستمنستر لانتقادات شديدة لردها على الفيروس.





ونفذت لندن إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من الدول الأوروبية المجاورة ، على الرغم من الدلائل على انتشار المرض القاتل بسرعة.





وزعمت التقارير الأخيرة أن بوريس جونسون أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيتبنى استراتيجية "حصانة القطيع" في المملكة المتحدة لمكافحة الوباء.





وبحسب ما ورد أجرى جونسون تلك المحادثة مع جوزيبي كونتي في 13 مارس - 10 أيام قبل تنفيذ إجراءات الإغلاق على الصعيد الوطني في بريطانيا.





وقال أحد وزراء صحة رئيس الوزراء الايطالي جوزيب كونتي لبرنامج وثائقي حديث: "أخبرني كونتي أنه تحدث مع بوريس جونسون وأنهم تحدثوا أيضًا عن الوضع في إيطاليا".





وأضاف "أتذكر أنه قال كونتي لقد أخبرني جونسون أنه يريد مناعة القطيع. أتذكر أنني بعد إنهاء المكالمة ، قلت لنفسي إنني آمل أن يقوم بوريس جونسون بإغلاقه".





وقد أخبر محلل الصحة جورج باتشيلور نفس الفيلم الوثائقي أيضًا أنه إذا كانت حكومة المملكة المتحدة قد وضعت الإغلاق في مكانه قبل 11 يومًا ، فإن 13000 بريطاني ربما لم يفقدوا حياتهم.