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رياضة

ميلان ينتظر رحيل إبراهيموفيتش للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:54 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
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عبدالله هشام
ينتظر نادي ميلان الإيطالي قرار مهاجم الفريق الأول إبراهيموفيتش بتحديد مصيره من تجديد التعاقد أو الرحيل في نهاية الموسم الجاري من بطولة الدوري الإيطالي قبل بدء التفاوض مع ريال مدريد. 

ويسعى نادي ميلان الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم خط الهجوم حال رحيل السويدي إبراهيموفيتش. 


وحسب تقرير نشرته صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية فإن ميلان يرغب في شراء اللاعب الصربي بعد حسم إبراهيموفيتش وجهته بالرحيل عن النادي الإيطالى. 


وينتهي عقد السويدي إبراهيموفيتش مع فريق ميلان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وسيتم فتح باب المفاوضات مع اللاعب سواء لتجديد عقده أو رحيله عن صفوف الفريق.
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