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أخبار العالم

في 24 ساعة.. ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة بكورونا في بريطانيا لـ 40465

السبت 06/يونيو/2020 - 03:42 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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على صالح
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة بمعدل 204 حالات إلى 40465 بما في ذلك في دور الرعاية والمجتمع.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس كورونا في المملكة المتحدة يوم أمس بنسبة 357 حيث ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 40000.


وكانت القفزة في الوفيات أعلى من زيادة يوم الخميس ، عندما تم الإبلاغ عن 176 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات في البلاد بنسبة 142 يوم الجمعة ، مع 123 حالة وفاة في إنجلترا ، و 14 في اسكتلندا ، وواحدة في أيرلندا الشمالية ، وأربع حالات وفاة أخرى في ويلز.

وبهذا يصل إجمالي عدد القتلى في المستشفى إلى 31،611.

وتوفي اليوم السبت ، في إنجلترا ، 75 مريضًا آخر في المستشفى بسبب فيروس كورونا.

وسجلت 133 حالة وفاة يوم الخميس في المستشفيات ، وتم تسجيل 215 حالة وفاة يوم الأربعاء ، وهو أعلى من 164 حالة وفاة تم تأكيدها يوم الثلاثاء وبداية الأسبوع ، الاثنين ، عندما تم الإعلان عن 115 حالة وفاة أخرى في المستشفيات.

فيما كان يوم السبت الماضي ، 30 مايو ، هناك 183 حالة وفاة من فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة.
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