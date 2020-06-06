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محافظات

كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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المحافظات
تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.


يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى واحتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر.


وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور
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