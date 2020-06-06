كمامات وزجاجات كحول.. ضبط شقة بالمطرية تحولت إلى معمل لتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.









يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى واحتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر.





