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تعليم

بكود الطالب.. ننشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2020

السبت 06/يونيو/2020 - 03:55 م
نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
 أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 

ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020



- حدد الصف (الأول الثانوي )

- أدخل كود الطالب

- اضغط تسجيل دخول

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها في امتحانات هذا الفصل الدراسي هي نتائج مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في الفصول الدراسية السابقة، ونتيجة لذلك فإننا نركز بشكل أقل على هذه النتائج. 

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للطلاب الذين بذلوا جهودا صادقة يجب أن يفخروا بأنفسهم بالجهود التي بذلوها خلال المشاركة في الامتحانات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النتيجة المعلنة لكل طالب في طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تكشف الأداء في كل مادة دراسية شارك فيها، مع العلم انه سوف يتم منح فرصة اخرى في سبتمبر في المواد التي لم يتمكن الطالب من امتحانها في المرة الاولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المثلث الذي يظهر في أعمدة النتيجة يشير إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية ، ويمكن الطالب من التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى النقطة السوداء التي تظهر في أعمدة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، إلى أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الدرجة العظمى من 100 والصغرى من 0 ، وإن لم يحضر الطالب الاختبار ، فسوف يظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.
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