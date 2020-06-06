أهم الأنباء.. الرئيس السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة في ليبيا.. البدء في إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما يلي:











إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.. للمزيد اضغط هنا









بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.. للمزيد اضغط هنا









النقض: تأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد بحق متهمي اقتحام قسم حلوان

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان وتأييد الأحكام.. للمزيد اضغط هنا









أكبر حصيلة يومية.. السعودية تسجل 3121 إصابة بكورونا و34 وفاة

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم، السبت، تفاصيل تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.. للمزيد اضغط هنا









خرجت من عزل الإسكندرية.. تعافي آخر أطفال دار «المعثور عليهم» المصابين بكورونا



احتفل الفريق الطبي والعاملون بمستشفى العجمي النموذجي الذي أصبح مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، بتعافي وخروج آخر طفلة بقسم الحضانة والمبتسرين وعودتها إلى دار "المعثور عليهم". للمزيد اضغط هنا









رغم تفشي كورونا.. آلاف البريطانيين الغاضبين بسبب وفاة فلويد يملأون ساحة البرلمان في لندن

نزل آلاف الأشخاص إلى وسط لندن لإجراء جولة أخرى من الاحتجاجات في ظل استمرار اندلاع الاحتجاجات في العديد من الدول حول العالم على حادث وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد المأساوي على يد أربعة ضباط شرطة بيض، الأمر الذي أجج الغضب في ربوع الولايات المتحدة. للمزيد اضغط هنا



